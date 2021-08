G20 di Trieste: nasce Digital Economy Working Group

editato in: da

(Teleborsa) – “Grazie al lavoro della Presidenza italiana con questo G20 nasce il Digital Economy Working Group”, gruppo di lavoro permanente che guiderà il dibattito sulla transizione digitale nel settore pubblico e in quello privato per le prossime Presidenze”. Lo ha annunciato il ministro per l’Innovazione e la transizione digitale, Vittorio Colao, durante i lavori delG20 di Trieste.



“Dobbiamo lavorare per aumentare l’uso dell’identità digitale, per lo sviluppo di schemi di identificazione elettronica che siano interoperabili tra piattaforme, settori e confini”, ha detto il Ministro sottolineando che ” aiuta a rafforzare la relazione di fiducia che deve esistere tra cittadini e governo, a maggior ragione dopo la pandemia. Penso ai certificati di vaccinazione digitali dell’Ue, ad esempio. In un lasso di tempo notevolmente breve, i 27 Paesi dell’Ue hanno progettato, testato e reso operativa un’infrastruttura di interoperabilità per l’autenticazione del certificato Ue digitale”.

“Occorre condividere i nostri approcci sul digital government per offrire servizi ancora più avanzati. Stiamo andando nella giusta direzione, sia nell’aggiornamento dei quadri normativi, sia nel rafforzamento della collaborazione internazionale”, dice Colao che indica la via. “Dobbiamo aprirci ad una maggiore sperimentazione, in vari settori della pubblica amministrazione” ha continuato il ministro. Durante i lavori sono poi state condivise esperienze dei Paesi G20 e discussa l’efficacia di alcune misure messe in atto, ad esempio, per rafforzare l’impegno civico attraverso consultazioni online, combattere l’evasione fiscale attraverso l’intelligenza artificiale o combattere la violenza di genere aiutando le donne a presentare denunce piu’ facilmente attraverso strumenti come le chatbot.

Colao ha quindi concluso: “Dobbiamo impegnarci a mappare, etichettare, monitorare e condividere costantemente i nostri sforzi e le nostre soluzioni sul governo digitale per rispondere in maniera sempre più efficace alle esigenze dei cittadini”.