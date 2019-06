G20, a Osaka lodi di Trump per Presidente Brasile Bolsonaro

editato in: da

(Teleborsa) – Scambio di complimenti tra il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, e quello americano, Donald Trump, a margine del G20 di Osaka: Trump ha definito il suo omologo brasiliano “una persona speciale”, e Bolsonaro ha detto a sua volta di “ammirare” il suo collega statunitense. “Il Presidente Bolsonaro è un uomo speciale, che sta facendo molto bene (con il suo governo) – ha dichiarato infatti il Presidente degli Stati Uniti – ed è molto amato dal popolo del Brasile, Stato che ha beni che alcuni non immaginano nemmeno”

“E’ un Paese formidabile con una popolazione straordinaria, sono entusiasta di andarci”, ha aggiunto Trump, anticipando l’intenzione di visitare presto il Paese sudamericano.

Quello in Giappone è stato il secondo incontro ufficiale tra i due leader: la prima volta nel marzo scorso alla Casa Bianca. Bolsonaro ha poi da parte sua dichiarato di sperare che Trump visiti il Brasile “se possibile” prima delle elezioni americane di novembre 2020. “Sarà per noi motivo di orgoglio e soddisfazione perché mostrerà al mondo che la politica del Brasile è cambiata una volta per tutte”, ha poi precisato il Presidente brasiliano.