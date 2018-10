Futures USA senza slancio

editato in: da

(Teleborsa) – A circa un’ora dall’apertura della Borsa di New York, i futures sui principali indici a stelle e strisce mostrano variazioni lievemente inferiori alla parità. L’andamento negativo si giustifica con l’attesa per il Job Report, che mostra i numeri del marcato del lavoro americano per il mese di settembre, che sarà rilasciato nel pomeriggio.

Il futures sul Dow Jones si mostra sostanzialmente invariato (-0,04%), così come viaggia appena al di sotto della parità quello sull‘S&P 500 (-0,09%). Fa peggio quello sul Nasdaq che soffre un calo dello 0,30%.