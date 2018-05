Futures USA preannunciano un avvio positivo di Wall Street

editato in: da

(Teleborsa) – In prossimità dell’apertura della Borsa di New York, i futures USA si mostrano positivi dopo l’infelice chiusura di venerdì 11 maggio. A meno di un’ora dall’apertura di Wall Street il futures sul Dow Jones guadagna lo 0,30%, quello S&P 500 lo 0,11%, quello sul Nasdaq lo 0,18%, lasciando presagire un avvio con segno più per gli indici a stelle e strisce.

Fiducia giunge dalle buone notizie sul fronte dazi USA-Cina, con l’incontro tra il presidente Trump e una delegazione cinese a Washington.

Durante il meeting si è parlato del futuro del colosso delle telecomunicazioni cinese ZTE Corp, costretto a sospendere le proprie attività a seguito del blocco del mercato USA, dal quale prelevava circa il 25/30% delle componenti utilizzate per un valore di più di 2 miliardi di dollari. Trump ha affermato: “Il presidente della Cina ed io stiamo lavorando per garantire alla compagnia telefonica, ZTE un modo per tornare velocemente alla sua attività“, scrive il presidente in un tweet.