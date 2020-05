Futures USA positivi in attesa di Wall Street

editato in: da

(Teleborsa) – Si muovono all’insegna del rialzo i futures sugli indici a stelle e strisce anticipando una partenza tonica per la borsa di Wall Street, tra poco più di mezz’ora, dopo il lungo weekend festivo. Il mercato americano è rimasto chiuso la vigilia per festeggiare il Memorial Day. Sul sentiment degli investitori prevale l’ottimismo in seguito all’uscita progressiva dalle misure di lockdown e le speranze per un nuovo vaccino contro il coronavirus.

Intanto, il contratto sul Dow Jones sale del 2,32% a 24.990,5 punti, mentre quello sullo S&P guadagna il 2,04% a 24.990,58 punti. Tonico anche il future sul Nasdaq che avanza dell’1,56% a 9.553,38 punti.

Sul fronte macro, sono già usciti i numeri sull’attività economica nazionaleche hanno mostrato una brusca discesa rispetto al mese precedente. Atteso inoltre il dato sulla fiducia dei consumatori americani, dopo la partenza di Wall Street.