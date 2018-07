Futures USA in rosso

editato in: da

(Teleborsa) – Segno meno per i futures sui principali indici statunitensi, ad indicare un possibile avvio in rosso per Wall Street.

Ad impattare negativamente il report della Federal Reservesullo stato di salute dell’economia americana (Beige Book), che ha espresso preoccupazione per le tensioni commerciali generate dai dazi USA.

Dal fronte macroeconomico, si attendono le richieste di sussidi alla disoccupazione e gli stoccaggi settimanali di gas. Punto anche sullo stato del settore manifatturiero nel distretto di Philadelphia (PhillyFED).

A circa un’ora dall’opening bell i futures sull’S&P500 cedono lo 0,31%, quelli sul Nasdaq lo 0,38%, i derivati sul Dow Jones lo 0,35%.