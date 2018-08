Futures USA in ribasso

editato in: da

(Teleborsa) – A circa un’ora dall’apertura di Wall Street, i futures sui principali indici statunitensi si mostrano in ribasso seguendo la chiusura in lieve calo registrata ieri 9 agosto, lasciando presagire un avvio negativo per la Borsa di New York. Anche i mercati europei viaggiano in rosso a metà seduta, dopo l’allarme lanciato dalla BCE sulla difficilesituazione economica della Turchia.

Dal fronte macroeconomico USA si attende il dato sui prezzi al consumo.

In attesa dell’opening bell, il future sull’S&P 500 cala dello 0,54%, quello sul Dow Jones va giùdello 0,48%, mentre quello sul Nasdaq mostra un ribasso dello 0,59%.