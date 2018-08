Futures USA in rialzo su ottimismo fine guerra dazi

editato in: da

(Teleborsa) – Si preannuncia un avvio di ottava all’insegna degli acquisti per l’azionario statunitense. I futures sui principali indici a stelle e strisce viaggiano infatti in rialzo, sostenuti dall’ottimismo per laripresa delle trattative commerciali tra Stati Uniti e Cina, protagoniste di una guerra sui dazi che da mesi turba i mercato finanziari.

Vuota l’agenda macroeconomica mentre sale l’attesa per l’appuntamento clou della settimana, ossia la pubblicazione dei Verbali dell’ultimo meeting del FOMC – prevista per mercoledì – che potrebbe confermare l’intenzione della Federal Reserve di procedere con un nuovo aumento dei tassi di interesse nella riunione di settembre.

A poco più di mezz’ora dall’opening bell il derivato sull’S&P500 avanza dello 0,16%, quello sul Nasdaq dello 0,23% mentre i futures sul Dow Jones segnano una plusvalenza dello 0,21%.