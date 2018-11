Futures USA in rialzo. Previsto avvio in verde per Wall Street

editato in: da

(Teleborsa) – Si preannuncia un avvio in verde per Wall Street. I futures sui principali indici statunitensi viaggiano in buon rialzo, spinti dall’ottimismo per una ripresa delle trattative commerciali tra Stati Uniti e Cina in occasione del G20 che si svolgerà in Argentina questo fine settimana.

Il consigliere economico alla casa Bianca, Larry Kudlow, ha ventilato la possibilità che il faccia a faccia tra il Presidente americano Donald Trump e l’omologo cinese Xi Jinping possa portare buoni frutti.

Grande attesa per l’intervento del Chairman della Federal Reserve, Jerome Powell, previsto per oggi all’Economic Club del New York Signature Luncheon. I suoi commenti potrebbero essere utili per predire cosa farà la Banca Centrale americana in occasione del meeting di dicembre.

Intanto il PIL del 3° trimestre è stato confermato in crescita del 3,5%, un dato leggermente al di sotto del consensus (+3,6%) e in rallentamento rispetto al +4,2% messo a segno nei tre mesi precedenti.

Da rilevare il boom dei profitti societari, mai così alti dal 2012, anche se i consumi sono stati rivisti leggermente al ribasso. Un mix di dati, questo, che rende ancora più difficile anticipare le prossime mosse di politica monetaria della Fed.

A pochi minuti dall’opening bell il derivato sull’S&P500 avanza dello 0,42%, quello sul Nasdaq dello 0,59% mentre i futures sul Dow Jones guadagnano lo 0,64%.