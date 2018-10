Futures USA in rialzo

editato in: da

(Teleborsa) – A poco più di un’ora dall’avvio di Wall Street, i futures sui principali indici a stelle e strisce si mostrano in rialzo, lasciando presagire un avvio positivo per l’ultima seduta settimanale della Borsa di New York, che ieri aveva chiuso con ribassi di oltre un punto percentuale.

Scarna l’agenda macroeconomica USA, in cui si attende solo il dato sulla vendita di case esistenti.

In attesa dell’opening bell, il future sull’S&P 500 avanza con un progresso dello 0,49%, quello sul Dow Jones sale dello 0,54%, mentre quello sul Nasdaq dello 0,77%.