Futures USA in rialzo

(Teleborsa) – A poco più di un’ora dall’avvio di Wall Street, i futures sugli indici a stelle e strisce si mostrano in rialzo, lasciando presagire un avvio positivo per la prima seduta settimanale della Borsa di New York.

Sul fronte macroeconomico USA, c’è attesa per il dato relativo al PMI manifatturiero. Dal fronte commerciale, è ufficiale l’accordo di revisione del NAFTA tra Stati Uniti, Canada e Messico che hanno dato ilvia libera all’USMCA (United States – Canada – Mexico Agreement).

In attesa dell’opening bell, il future sull’S&P 500 avanza con un progresso dello 0,51%, quello sul Dow Jones sale dello 0,61%, mentre quello sul Nasdaq dello 0,65%.