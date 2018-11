Futures USA in retromarcia a indicare un avvio in rosso per Wall Street

editato in: da

(Teleborsa) – Segno meno sui principali futures statunitensi, ad indicare un avvio in rosso per Wall Street. A prevalere è soprattutto la cautela in vista del G20 in Argentina di questo fine settimana in occasione del quale il Presidente americano Donald Trump e l’omologo cinese Xi Jinping potrebbero trovare un accordo per evitare un’escalation della guerra dei dazi.

Quanto alla Borsa americana, l’ottava potrebbe chiudersi con un discreto rialzo grazie alle parole accomodanti del Presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, e dai Verbali dell’ultimo meeting di politica monetaria della Fed, dove è stato aperto un dibattito su un eventuale stop al corso di aumento dei tassi.

Scarna l’agenda macroeconomica che prevede solo il PMI di Chicago a Borsa aperta, mentre il dato clou della settimana, il PIL, ha confermato un’economia sana ma in rallentamento.

A più di mezz’ora dall’opening bell il derivato sull’S&P500 lima lo 0,20%, quello sul Nasdaq lo 0,16% mentre i futures sul Dow Jones arretrano dello 0,27%.