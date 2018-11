Futures USA in profondo rosso

editato in: da

(Teleborsa) – Si preannuncia un avvio in rosso per Wall Street. I futures sui principali indici statunitensi viaggiano infatti in territorio negativo, appesantiti dalle vendite sul comparto tecnologico, in particolare dei semiconduttori, dopo che Nvidia ha riportato vendite inferiori alle attese degli analisti indicando una guidance deludente.

A meno di mezz’ora dall’opening bell il derivato sull’S&P500 cede lo 0,78%, i futures sul Nasdaq l’1,33% mentre quelli sul Dow Jones perdono mezzo punto percentuale.