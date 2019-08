Futures Usa in positivo

editato in: da

(Teleborsa) – I futures statunitensi si presentano in rialzo per questo venerdì di borsa che apre le porte al lungo ponte previsto per la festività americana del Labour day.

Gli investitori sembrano essere ottimisti sui progressi che si dovrebbero fare nella controversia commerciale USA-Cina visto le dichiarazioni in tal senso provenienti da entrambe le parti coinvolte.

A meno di un’ora dall’Opening Bell di New York, il derivato sul Dow Jones si attesta a 26.529 punti base, in crescita dello 0,57%, mentre quello sull’S&P 500 a 2.943,75 punti base, vede un rialzo dello 0,58%. Stesso trend rialzista per il contratto sul Nasdaq che, a 7.757,25 punti base, vive un aumento dello 0,59%.