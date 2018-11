Futures USA in lieve ribasso

editato in: da

(Teleborsa) – A poco più di un’ora dall’apertura di Wall Street, i futures sui principali indici statunitensi viaggiano in negativo, lasciando presagire un avvio con segno meno per la Borsa di New York dopo iforti guadagni registrati ieri 7 novembre.Mercati europei sulla parità a metà seduta, eccezion fatta per Piazza Affari che mostra un moderato ribasso dopo la revisione delle stime economiche della Commissione europea.

Dal fronte macroeconomico USA si attendono le richieste di sussidi alla disoccupazione e gli stoccaggi settimanali di gas

In attesa dell’opening bell, il future sull’S&P 500 cala dello 0,32%, quello sul Dow Jones va giù dello 0,18%, mentre quello sul Nasdaq mostra un ribasso dello 0,48%.