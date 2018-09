Futures USA in lieve ribasso

editato in: da

(Teleborsa) – A circa un’ora dall’apertura di Wall Street, i futures sui principali indici statunitensi si mostrano in ribasso, lasciando presagire un avvio negativo per la Borsa di New York. Anche i mercati europei viaggiano in rosso a metà seduta, eccezion fatta per Piazza Affari che riesce a resistere alle vendite.

Dal fronte macroeconomico USA si attende il PMI e l’ISM manifatturiero oltre alle spese per costruzioni.

In attesa dell’opening bell, il future sull’S&P 500 cala dello 0,16%, quello sul Dow Jones va giù dello 0,28%, mentre quello sul Nasdaq mostra un ribasso dello 0,26%.