Futures USA in frazionale ribasso

(Teleborsa) – Arretrano lievemente i futures sui principali indici statunitensi, lasciando presagire un opening bell poco intonata per la Borsa di New York. Mercati dominati dalla cautela, nonostante l’esito positivo del summit tra il presidente americano Trump e il leader nord coreano Kim Jong-un. Sul fronte macroeconomico, si riuniscono in settimana FED e BCE, mentre nella giornata odierna si attendono i prezzi al consumo USA.

A poco più di un’ora dall’apertura di Wall Street, il futures sullo S&P 500 perde lo 0,07%, quello sul Dow Jones arretra dello 0,13%, mentre perde lo 0,07% quello sul Nasdaq.