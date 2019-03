Futures Usa faticano a raggiungere la parità

editato in: da

(Teleborsa) – Gli investitori rimangono cauti e di riflesso a questo clima di attesa in cui versano le principali borse mondiali, anche Futures sugli indici americani faticano ad arrivare alla parità.

A rendere poco propensi i mercati sono l’incessante attesa per la risoluzione dell’accordo commerciale tra Usa e Cina, la stima dei nuovi occupati negli Stati Uniti nel mese di febbraio e la riunione Bce prevista per domani, 7 marzo, sul rinnovo dei finanziamenti agevolati per le banche.

Con questi presupposti, ad un ora dall’apertura della borsa di New York, il future sul Dow Jones perde lo 0,21% attestandosi a 25.774 punti, quello sul Nasdaq lascia sul terreno lo 0,23% a 7.149,25 punti e quello sullo S&P 500 scende dello 0,24% toccando i 2.784,75 punti.