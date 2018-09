Futures USA di cattivo umore

editato in: da

(Teleborsa) – Si preannuncia un avvio in rosso per Wall Street. I futures sui principali indici statunitensi sono infatti negativi in scia all’ennesima escalation delle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina dopo la decisione di quest’ultima di cancellare il vertice sui negoziati con Washington.

Da rilevare che oggi sono scattate le nuove tariffe del 10% su 200 miliardi di dollari di beni Made in China.

Nessun dato macroeconomico market mover in agenda – l’indice CFNAI è risultato migliore delle attese – mentre domani prenderà il via il meeting di politica monetaria del FOMC, il braccio armato della Federal Reserve. Praticamente scontato un nuovo aumento dei tassi di interesse.

A meno di un’ora dall’opening bell il derivato sull’S&P500 cede lo 0,38%, quello sul Nasdaq lo 0,47% mentre i futures sul Dow Jones limano lo 0,11%.