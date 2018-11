Futures USA deboli. Possibile un avvio in rosso per Wall Street

editato in: da

(Teleborsa) – Cali frazionali per i futures sui principali indici statunitensi ad indicare un avvio debole per Wall Street. In una sessione priva di dati macroeconomici e con la stagione delle trimestrali ormai agli sgoccioli, gli investitori si concentreranno sul balzo del petrolio e del dollaro. Il primo risente positivamente della decisione dell’Arabia Saudita di tagliare la produzione a partire da dicembre, il biglietto verde continua invece a beneficiare dell’attuale politica monetaria aggressiva della Federal Reserve, che dovrebbe alzare nuovamente il costo del denaro nel meeting di dicembre.

Da rilevare che oggi il mercato obbligazionario resterà chiuso per il Veteran’s Day, quindi è possibile che i volumi di scambio siano più sottili della media.

In questo momento i futures sull’S&P500 cedono lo 0,25%, quelli sul Nasdaq lo 0,55% mentre i derivati sul Dow Jones limano lo 0,27%.