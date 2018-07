Futures USA a due velocità in attesa di Wall Street

editato in: da

(Teleborsa) – Si preannuncia un avvio poco mosso per Wall Street, reduce da due sessioni di perdite.

A sostenere il sentiment potrebbe concorrere il bilancio migliore delle attese di Caterpillar, considerato un ottimo barometro dello stato di salute dell’economia americana e, in generale, globale. Bilancio che potrebbe mettere in secondo piano quelli poco entusiasmanti diffusi da alcuni colossi tech quali Facebook, Intel e Twitter, mentre sale l’attesa per i conti di Apple, che saranno rilasciati domani.

Da rilevare inoltre una certa cautela in vista del meeting della Federal Reserve di mercoledì, anche se è scontato un nulla di fatto in materia di tassi, e dei dati sul mercato del lavoro, previsti per venerdì.

Dal fronte macroeconomico, in agenda le vendite di case in corso e l’indice Fed di Dallas.

A circa un’ora dall’opening bell il derivato sull’S&P500 è piatto così come quello sul Nasdaq, mentre i futures sul Dow Jones avanzano dello 0,17%.