Futures senza direzione

(Teleborsa) – Risultati contrastanti per i futures statunitensi in questo momento di pre-borsa. A causare la perdita dell’orientamento la speranza, ancora non concretizzata ad oggi, che l’escalation della controversia commerciale tra Stati Uniti e Cina si risolva a margine del G20 di Osaka.

Al momento il derivato sul Dow Jones scambia, a 26.523 punti base, in calo dello 0,10%. Positivi invece il contratto sull’S&P 500, a 2.923 punti base sale dello 0,17%, e quello sul Nasdaq che, a 7.669,25 punti base, sale dello 0,20%.