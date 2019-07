editato in: da

(Teleborsa) – I futures su indici azionari statunitensi sono in rialzo a meno di mezz’ora dall’apertura di Wall Street, presagendone un Opening Bell all’insegna degli acquisti.

Il contratto sul Dow Jones guadagna, a 26.846 punti, il 0,18% mentre quello sul Nasdaq a 7.850,25 punti base, vede una crescita dello 0,15%. Stesso trend in up per il future dell’S&P 500 che vive, a 2,985 punti base, un più 0,18%.