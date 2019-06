Futures positivi ad un ora dall’apertura di Wall Street

editato in: da

(Teleborsa) – Futures tonici in questo lunedì di pre-borsa. A far innalzare i valori dei derivati sui principali listini americani la conferma da parte della Cina di un prossimo incontro tra Xi Jinping e Donald Trump a margine del vertice del G20, atteso per la fine della settimana.

Al momento, a meno di un’ora dall’Opening Bell di New York, il contratto sul Dow Jones si attesta a 26.761 punti base con una crescita dello 0,26% mentre quello sul Nasdaq sale a 7.776 punti base conquistando lo 0,32%. Buona la performance anche per il future dell’S&P 500 che si attesta a 2.956,75 punti base, guadagnando lo 0,21%.