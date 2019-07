Futures in rialzo

editato in: da

(Teleborsa) – I future azionari statunitensi sono saliti in questo venerdì di pre- market, sostenuti dai risultati positivi del business cloud ottenuti da Microsoft . Questi dati hanno alimentato un umore rialzista in seguito ai segnali del presidente della Fed di New York John Williamssecondo si presagirebbero in arrivo tagli dei tassi di interesse questo mese da parte della banca centrale statunitense.

Sul fronte trimestrali Made in USA invece in arrivo, oltre a quelli di Blackrock ( che hanno disilluso gli analisti), attesi anche i dati di American Express .

Al momento i contratti sui principali indici americani si trovano tutti sopra la parità. In dettaglio il derivato sul Dow Jones, a 27.280 punti base, scambia con un + 0,29%, quello su Nasdaq, a 7.953,50 punti base, incrementa il proprio valore dello 0,25% e quello sull’S&P 500 invece, a 3.002,75 punti base, si tonifica dello 0,18%.