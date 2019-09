Futures in rally

editato in: da

(Teleborsa) – I mercati azionari statunitensi dovrebbero aprirsi nettamente in rialzo a seguito delle notizie di Hong Kong e Londra. Wall Street inoltre inizia a puntare gli occhi sui funzionari della Federal Reserve che si affrettano a formulare le loro opinioni sull’economia americana prima che inizi il blackout delle notizie pre-FOMC.

Al momento, a meno di un’ora dall’Opening Bell, i futures sui principali indici a stelle e strisce navigano tutti in territorio positivo. Il derivato sul Dow Jones segna un aumento, a 26,352 punti base, dello 0,88%. Stesso trend in accellerazione per il contratto sul Nasdaq, che a 7.696,50 punti base cresce dell’1,04%, e per quello sull’S&P 500, che a 2.932,50 punti base, tocca un più 0,91%.