Futures in leggero negativo

(Teleborsa) – I futures sugli indici azionari statunitensi vivono una giornata in leggero negativo in questo martedì’ di pre borsa, un giorno dopo che l’indice S&P 500 ha raggiunto il livello più alto. L’ottimismo sui progressi nei colloqui tra Cina e Stati Uniti si è attenuato e una nuova minaccia delle tariffe europee ha infatti riportato gli investitori in un clima di guardia.

Al momento il derivato sul Dow Jones cala dello 0,11% a 26,670 punti base mentre quello sull’S&P 500 vede un rosso dello 0,08% a 2.965,50 punti base. Non riesce a toccare la parità neanche il contratto sul Nasdaq che, a 7.779,50 punti perde lo 0,13%.