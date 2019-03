Futures galleggiano sulla parità

editato in: da

(Teleborsa) – Giornata in rosso per le principali borse mondiali che non si aspettavano interventi così rapidi per quanto riguarda l’introduzione di nuove aste Tlrto (Targeted long term refinancing operation) da parte della BCE. Questa al contrario, annunciandoli ufficialmente, ha impensierito le contrattazioni dei principali listini europei e asiatici che ipotizzavano tempi più lunghi da parte della banca centrale per prendere una decisione sul finanziamento agevolato agli istituti del vecchio continente.

Tali eventi, in aggiunta al dato negativo pubblicato da Challenger per quanto riguarda i licenziamenti di febbraio negli Stati Uniti, hanno suggerito cautela agli investitori ed indebolito i Futures sui principali indici americani che, per ora, rasentano la parità.

Con questi propositi, il derivato sul Dow Jones guadagna lo 0,06% attestandosi a 25.717 punti, quello sul Nasdaq lo 0,04% a 7.141,25 punti e quello sullo S&P 500 conquista moderato lo 0,07% toccando i 2.779 punti.