Futures americani in positivo segnalano ottimismo mercato USA

(Teleborsa) – I Futures sui principali indici americani galleggiano sopra la parità in attesa dell’Opening Bell di Wall Street. I derivati americani non sembrano infatti sentire le influenze provenienti dalle principali borse europee che, nella giornata odierna, rimangono alla finestra per capire quale sarà l’epilogo sulla questione Brexit da parte del Parlamento inglese.

Sul fronte macro, sono usciti dati positivi relativi ai prezzi alla produzione, mentre gli ordinativi di beni durevoli appaiono oltre le attese.

Tengono in Up il future sul Dow Jones, che con un + 0,25 si attesta a 25.654 punti , quello sullo S&P 500, che con una crescita dello 0,29% tocca i 2805,50 punti e quello riferire al Nasdaq, che vive uno 0,36% in più a 7260,50 punti, dati a stelle e strisce sui prezzi della produzione a febbraio e gli ordini sui beni durevoli registrati il mese precedente, entrambi positivi.