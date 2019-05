Futures al ribasso

editato in: da

(Teleborsa) – Si profila una nuova seduta all’insegna dei ribassi per Wall Street, dopo le montagne russe dell’ultima settimana segnata da molteplici recuperi e cadute.

L’intensificarsi delle tensioni tra Stati Uniti e Cina non giovano al sentiment degli investitori che non si sentono tranquilli sul futuro dell’economia mondiale.

A causa di queste preoccupazioni, meno di due ore dall’avvio delle contrattazioni, i contratti futures sull’indice Dow Jones calano dello 0,58 per cento a 25.716 punti base, quelli sullo S&P 500 dello 0,62 per cento a 2.860,75 e i futures sul Nasdaq cedono lo 0,79 per cento attestandosi a 7.540,25 punti base.