Future USA sotto la parità

(Teleborsa) – In rosso i futures sui principali indici azionari statunitensi, lasciando presagire un avvio negativo per la Borsa di New York. A pesare i commenti non troppo positivi del presidente americano, Donald Trump, sull’accordo commerciale raggiunto tra USA e Cina.

Sul fronte macro da segnalare le richieste di mutuo settimanali, scese sui minimi degli ultimi 17 anni e mezzo.

In attesa dell’opening bell, il future sul Dow Jones cede lo 0,70%, quello sull’S&P 500 arretra dello 0,61% mentre quello sul Nasdaq scivola dello 0,97%.