Future USA sostano sulla parità

(Teleborsa) – I Future USA galleggiano sulla parità, anticipando una partenza prudente per Wall Street, in risposta all’ennesimo slittamento del Piano di stimoli fiscali in USA ed alla crescita dei contagi in Europa. La tensione resta alta anche per l’avvicinarsi delle elezioni presidenziali.

Il contratto sul Dow Jones lima lo 0,02% a 28.175 punti, mentre quello sullo S&P 500 segna un +0,06% a 3.433 punti. Bene anche il contratto sul Nasdaq che sale dello 0,04% a 11.664 punti.

