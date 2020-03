Future USA si confermano tentennanti

editato in: da

(Teleborsa) – I Future USA procedono fra alti e bassi nel primo pomeriggio, anticipando una partenza incerta per Wall Street, che si interroga sull’impatto delle misure di distanza sociale prolungate annunciate dal Presidente Trump.

Nessun dato particolare è atteso per oggi, a parte quello sulle vendite di case in corso, mentre l’attenzione è puntata sui dati dle mercato del lavoro in uscita venerdì.

Intanto, il contratto sul Dow Jones registra una limatura dello 0,03% a 21.431 punti, mentre quello sullo S&P 500 recupera lo 0,31% a 2.531 punti quello sul Nasdaq lo 0,37% a 7.596 punti.