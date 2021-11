Future USA puntano al rialzo: l’inflazione non fa deragliare mercato

(Teleborsa) – I mercati USA tornano a salire oggi, a dispetto dei dati sull’inflazione, che ieri avevano temporaneamente bloccato il trend ascendente dei Listini statunitensi. Anche l’Europa veleggia in rialzo, per nulla intimorita dai dati sul CPI americano ed, anzi,sostenuta dalla revisione al rialzo delle previsioni di Bruxelles.

Il Future sul Dow Jones segna un progresso dello 0,11% a 36.120 punti, mentre quello sullo S&P 500 sale dello 0,38% a 4.664 punti e quello sul Nasdaq dello 0,81% a 16.115 punti.

Fra i titoli in evidenza oggi Walt Disney , che scivola dopo i risultati e sulla scia del deludente andamento delle sottoscrizioni a Disney+.

E ancora, Beyond Meat che perde oltre il 3% dopo aver fornito previsioni deludenti sulle vendite del quarto trimestre. Bene la società di servizi finanziari Affirm dopo aver annunciato risultati positivi ed una estensione della partnership con Amazon. Corre anche Tesla dopo che il fondatore Elon Musk ha annunciato la vendita di azioni per 5 miliardi di dollari. La matricola Rivian cntinua a salire dopo il debutto boom di ieri.