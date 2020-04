Future USA puntano a partenza positiva Borsa New York

editato in: da

(Teleborsa) – I Future USA puntano al rialzo a meno di un’ora dalla partenza di Wall Street, anticipando un avvio di seduta buono per il mercato americano, che scommette su ampi aiuti per l’economia: il piano da 500 miliardi per le PMI approvato dal Senato USA ed un nuovo sostegno da parte della Fed.

Attesi più tardi alcuni dati sul mercato immobiliare (prezzi case) e quelli dell’EIA sulle scorte di greggio, che saranno valutate attentamente alla luce dell’attuale crisi del settore petrolifero.

Il contratto sul Dow Jones sale dell’1,47% a 23.264 punti, mentre quello sullo S&P 500 avanza dell’1,52% a 2.772 punti e quello sul Nasdaq dell’1,33% a 8.544 punti.