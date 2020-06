Future USA proseguono in rialzo dopo dato inflazione

editato in: da

(Teleborsa) – I Future USA si confermano in rialzo nel primo pomeriggio, anticipando una buona partenza per Wall Street, nel giorno in cui la Fed annuncerà le decisioni di politica monetaria. Più che altro si guarderà a come Powell si esprimerà in merito allo stato ed alle prospettive dell”economia.

Con il dato dell‘inflazione, che ha decelerato ulteriormente a maggio, si completa il quadro di riferimento per saggiare lo stato dell’economia, includendo anche i positivi dati dell’occupazione pubblicati lo scorso venerdì.

Il contratto sullo S&P 500 segna un incremento dello 0,38% a 3,.217 punti, mentre quello sul Nasdaq avanza dello 0,96% a 10.046 punti. Il Future sul Dow Jones sale dello 0,17% a 27.306 punti.