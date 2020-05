editato in: da

(Teleborsa) – I Future USA proseguono in netto rialzo, anticipando una partenza forte per Wall Street,, sull’ottimismo che accompagna la Fase 2 e sulle scommesse per l’arrivo di nuovi stimoli. Atteso per oggi u solo dato macro alle 16: l’indice NAHB del mercato immobiliare.

Il contratto sul Dow Jones registra un incremento del 3,18% a 24.264 punti, mentre quello sullo S&P 500 avanza del 2,8% a 2.926 punti e quello sul Nasdaq dell’1,9% a 9.268 punti.