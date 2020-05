editato in: da

(Teleborsa) – Future USA in rosso anticipano una partenza debole per Wall Street, dopo l’ennesima doccia fredda del dato dei sussidi, che confermano un mercato del lavoro in panne.

Il mercato sconta ancore le indicazioni arrivate ieri dalla Fed, che ha preannunciato un periodo prolungato di bassa crescita economica per gli USA.

Il contratto sul Dow Jones segna un decremento dell’1,35% a 22.853 punti, mentre lo S&P 500 cede l’1% a 2.784 punti ed il Nasdaq lo 0,81% a 8.920 punti.