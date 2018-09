editato in: da

(Teleborsa) – Segno più per i futures sui principali indici statunitensi, a indicare un possibile avvio in rialzo per Wall Street.

Dal fronte macroeconomico non si attendono dati importanti per la giornata odierna.

A circa un’ora dall’opening bell i futures sull’S&P500 avanzano dello 0,37%, quelli sul Nasdaq dello 0,51%, i derivati sul Dow Jones dello 0,33%.