Future USA positivi. Wall Street prova il rimbalzo

(Teleborsa) – Dopo una giornata fortemente negativa, i future USA indicano che il mercato americano dovrebbe aprire la seduta in positivo, cercando di mettere a segno un parziale rimbalzo. I titoli tecnologici – ieri oggetto di forti vendite – spingono il Nasdaq nel pre-market. Gli investitori si trovano a valutare i negoziati del Congresso sul tetto del debito degli Stati Uniti e la trimestrale di Micron, colosso del campo dei semiconduttori.

Il contratto sul Dow Jones guadagna lo 0,45% a 34.453 punti, mentre quello sullo S&P 500 aumento dello 0,60% a 4.379 punti. Il derivato sul Nasdaq segna un +86% a 14.894 punti.



Sul fronte macroeconomico, sono tornate a scendere le richieste di mutui settimanali USA. Dopo l’apertura della Borsa, saranno diffusi l’indicatore della vendita di case in corso e i dati sul greggio dell’EIA, che indicano le scorte settimanali in barili in giacenza presso le imprese USA

Tra i titoli sotto osservazione c’è Micron Technology (la trimestrale ha battuto le attese, mentre le sue previsioni per il trimestre in corso sono al di sotto del consensus), Eli Lilly (upgrade), Lucid Group (prevede di consegnare le sue prime berline di lusso elettriche alla fine di ottobre), AbbVie (ha ottenuto l’approvazione della FDA per un farmaco), ASML (ha rivisto al rialzo la guidance).