Future USA positivi spinti dai dati degli occupati

(Teleborsa) – I future sugli indici a stelle e strisce si muovono in territorio positivo, preannunciando una partenza in rialzo per la borsa di Wall Street. I dati del mercato del lavoro appena usciti hanno mostrato che gli occupati sono aumentati molto più del previsto a febbraio, preannunciando una ripresa dell’economia statunitense.

Il contratto sul Dow Jones è in aumento dello 0,65% a 31.081 punti, quello sullo S&P 500 guadagna lo 0,53% a 3.785 punti, mentre il Nasdaq sale dello 0,20 a 12.485 punti.

Il rendimento dei titoli del Tesoro USA a 10 anni è balzato a 1,61% dopo l’uscita del rapporto sull’occupazione di febbraio, portando il rendimento di riferimento al livello più alto dall’inizio dell’anno.

