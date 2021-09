Future USA positivi in attesa dell’Opening Bell

editato in: da

(Teleborsa) – Dopo una seduta chiusa in rosso, l’andamento dei future USA segnala che oggi il mercato americano dovrebbe aprire in rialzo. Wall Street si appresta quindi a rialzare la testa dopo la debolezza degli ultimi giorni, anche se la performance settimanale dovrebbe rimanere in perdita, a causa delle preoccupazioni per la crescita globale fornite dalla variante Delta.

Il contratto sul Dow Jones guadagna lo 0,45% a 35.037 punti, mentre quello sullo S&P 500 è in rialzo dello 0,43% a 4.512 punti. Il derivato sul Nasdaq segna un +0,45% a 15.631 punti.

Sul fronte macroeconomico, prima dell’apertura del mercato verranno diffusi i dati sui prezzi alla produzione dei prodotti industriali USA. Dopo l’Opening Bell sarà la volta di quelli sulle scorte e le vendite dei grossisti statunitensi.