Future USA positivi in attesa dell’Opening Bell

(Teleborsa) – Dopo una giornata in chiaroscuro (partita bene, ma chiusa con Dow Jones e S&P 500 in rosso), i future USA indicano che il mercato americano dovrebbe aprire la seduta in rialzo. Gli investitori sono stati rassicurati da notizie positive sul fronte Evergrande – con il pagamento di almeno una cedola nella giornata di domani – ma guardano con attenzione alla conclusione della due giorni di meeting della Federal Reserve. Per gli analisti la decisione sul tapering sarà ancora rinviata.

Il contratto sul Dow Jones guadagna lo 0,58% a 34.117 punti, mentre quello sullo S&P 500 mostra un rialzo dello 0,51% a 4.376 punti. Il derivato sul Nasdaq segna un +0,32% a 15.076 punti.

Sul fronte macroeconomico, la Mortgage Bankers Associations (MBA) ha comunicato che le richieste di mutui settimanali sono continuate a salire. Dopo l’Opening Bell, verranno diffusi i dati sulle vendite di case esistenti e sulle scorte di petrolio.