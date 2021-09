Future USA positivi in attesa dell’Opening Bell

editato in: da

(Teleborsa) – Dopo una seduta – e una settimana – chiusa in rosso, l’andamento dei future USA segnala che oggi il mercato americano dovrebbe aprire in rialzo. Wall Street si appresta quindi a rialzare la testa dopo la debolezza degli ultimi giorni. Tra i fattori che spingono l’ottimismo ci sono i dati che indicano un calo dei casi di Covid-19 nel Paese e i segnali di un ammorbidimento della proposta democratica di innalzamento delle tasse.

Il contratto sul Dow Jones guadagna lo 0,58% a 35.807 punti, mentre quello sullo S&P 500 è in rialzo dello 0,57% a 4.484 punti. Il derivato sul Nasdaq segna un +0,50% a 15.517 punti.

Sul fronte macroeconomico, non sono attesi dati dati significativi nella giornata di oggi. Domani, prima dell’Opening Bell, il Bureau of Labour Statistics (BLS) diffonderà i prezzi al consumo per il mese di agosto.

Tra i titoli sotto osservazione nella seduta odierna c’è Apple – in rialzo nel pre-market dopo il -3,31% di venerdì – dopo che venerdì una sentenza (all’interno della battaglia legale contro Epic Games) ha stabilito che la società di Cupertino dovrà permettere altri metodi di pagamento nelle app (riforma che potrebbe intaccare la redditività).