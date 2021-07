Future USA positivi. Focus su trimestrali

editato in: da

(Teleborsa) – Dopo un’ulteriore seduta terminata in positivo, l’andamento dei future USA segnala che oggi il mercato americano aprirà nuovamente in rialzo. Gli investitori sono concentrati sulle trimestrali, con diversi colossi che hanno diffuso i dati prima dell’apertura del mercato. In particolare, Snap, Twitter, American Express e Honeywell International sono in rialzo, mentre Intel sta perdendo terreno durante il pre-market.

Il contratto sul Dow Jones è in positivo dello 0,54% a 34.896 punti, mentre quello sullo S&P 500 guadagna lo 0,45% a 4.379 punti. Il derivato sul Nasdaq registra invece un rialzo dello 0,32% a 14.976 punti.

Sul fronte macroeconomico, appena dopo l’apertura della Borsa è attesa la diffusione dell’indice PMI manifatturiero e servizi. Gli investitori presteranno attenzione ai dati per vedere se giungeranno ulteriori segnali di rallentamento dopo quelli già visti negli indici ISM.