Future USA positivi. Focus su inflazione e trimestrali

(Teleborsa) – Dopo una giornata in cui i tre principali indici hanno chiuso in negativo, i future USA indicano che il mercato americano dovrebbe aprire la giornata odierna sopra la parità. È intanto iniziata la stagione delle trimestrali della banche, con BlackRock che ha registrato un utile del 3° trimestre in crescita del 19% e JPMorgan che ha messo a segno utili in crescita trainati dal boom dell’M&A e una forte performance nelle IPO. Domani tocca a Bank of America, Morgan Stanley e Citigroup, venerdì a Goldman Sachs.

Il contratto sul Dow Jones guadagna lo 0,16% a 34.435 punti, mentre quello sullo S&P 500 mostra un rialzo dello 0,24% a 4.360 punti. Il derivato sul Nasdaq segna un +0,51% a 14.735 punti.



Sul fronte macroeconomico, sono tornate a salire le richieste di mutui settimanali. Prima dell’apertura della borsa il Bureau of Labour Statistics (BLS) diffonderà anche l’indice dei prezzi al consumo per il mese di settembre, strumento chiave per valutare i cambiamenti nelle tendenze di acquisto e nell’inflazione.

Tra i titoli sotto osservazione ci sono JPMorgan, BlackRock e Delta Air Lines, che hanno diffuso le trimestrali. Nel pre-market si muovono anche SAP (ha alzato nuovamente la guidance), Hasbro (il CEO è morto pochi giorni dopo essersi preso una pausa per motivi medici), Qualcomm (ha annunciato un piano di buyback), Apple (probabilmente ridurrà la produzione di iPhone 13 a causa della carenza globale di chip).