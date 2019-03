Future USA positivi dopo dati vendite

editato in: da

(Teleborsa) – Wall Street dovrebbe aprire oggi positiva ed un’ora prima del normale orario, per effetto dell’entrata in vigore dell’ora legale in USA, che anticipa di due settimane quella in Italia.

Il clima è cauto, per effetto dei brutti dati sull’occupazione arrivati la scorsa settimana, anche se il dato sulle vendite al dettaglio ha sorpreso positivamente gli osservatori. Occhio anche al newsflow USA-Cina ed alla Boeing che risente dell’incidente alla Ethiopian Airlines e pesa sull’indice Dow Jones.

Il contratto sul Dow jones, a causa di Boeing,m cede lo 0,81%, mentre quello sullo S&P 500 sale dello 0,22% e quello sul Nasdaq dello 0,42%.