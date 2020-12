Future USA, positivi aspettando Wall Street

editato in: da

(Teleborsa) – I Future sugli indici statunitensi si muovono con segni positivi, in attesa della partenza di Wall Street, tra meno di un’ora, in una seduta priva di indicazioni macroeconomiche. Ma gli investitori guardano alla decisione sui tassi da parte della Federal Reserve, attesa per mercoledì 16 dicembre.

Il contratto sul Dow Jones segna un rialzo dello 0,82% a 30.180 punti, quello sullo S&P 500 sale dello 0,717% a 3.679. Debole il Nasdaq che avanza dello 0,42% a 12.420 punti.

Il via libera ai vaccini anti-Covid arrivato negli Stati Uniti sostiene il sentiment degli investitori, anche se gli ultimi dati delle infezioni da coronavirus in USA continuano a essere preoccupanti.