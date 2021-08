Future USA positivi aspettando Wall Street

editato in: da

(Teleborsa) – Si attende positiva la partenza di Wall Street come anticipato dall’andamento tonico dei future sugli indici statunitensi. Sul sentiment degli investitori continua a prevalere l’ottimismo per la ripresa economica grazie ai risultati societari. L’attenzione degli addetti ai lavori è concentrata sul dato chiave della disoccupazione americana, in calendario venerdì.

L’agenda macro di oggi prevede la pubblicazione soltanto del dato sugli ordinativi industriali.

Il contratto sul Dow Jones mostra un guadagno dello 0,22% a 34.915 punti, mentre quello sullo S&P 500 sale dello 0,20% a 4.395 punti. Il derivato sul Nasdaq segna un rialzo dello 0,14% a 14.984 punti.

(Foto: © Ton Snoei | 123RF)