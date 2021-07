Future USA positivi aspettando Wall Street

editato in: da

(Teleborsa) – Dopo un inizio di settimana in pesante ribasso, l’andamento dei future USA segnala che il mercato americano aprirà oggi in in rialzo, tentando un rimbalzo rispetto al sell-off di ieri. Gli investitori restano preoccupati per il diffondersi della variante Delta del coronavirus, che potrebbe rallentare la crescita dell’economia, ma sembrano volersi lasciare alle spalle le prese di profitto dell’ultima seduta.

Il contratto sul Dow Jones è in positivo dello 0,69% a 34.067 punti, mentre quello sullo S&P 500 guadagna lo 0,57% a 4.275 punti. Il derivato sul Nasdaq registra invece un rialzo più contenuto dello 0,47% a 14.609 punti.

Sul fronte macroeconomico, sono attese alcune indicazioni di giugno sul mercato immobiliare degli Stati Uniti, in particolare le nuove costruzioni abitative e i permessi edilizi. Proseguono intanto le trimestrali, con IBM che ha registrato ricavi e redditività superiori alle attesedegli analisti.